Antalya’da vicdanları sızlatan görüntü

Bebeği gördüğümüzde üzeri çıplaktı, sadece üzerine bir havlu atmışlardı. 112'yi aradık ve bebeği hastaneye götürdüler. Nefes alıyordu ama uyuyor vaziyetteydi. Acıkmıştı sanırım. Sürekli dilini dışarı çıkartıyordu. Yeni doğmuş bir bebekti çünkü üzerinde halen kanları bulunuyordu. Burada sokak köpekleri var. Üzerinde kan olduğu için sonuç kötü olabilirdi. Köpeklere denk gelmemesi bizleri sevindirdi. 16 senedir görevliyim ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bebeği bırakan kişinin vicdanını rahatlatmak için 'Nasılsa burada namaz çıkışı görüp, haber verirler' düşüncesiyle hareket etti diye düşünüyoruz."