Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıFeci kaza kameralara böyle yansıdı

Kaza, Dalama Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi Cihan Ç. idaresindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Beki yola savrulurken, Nazmi Cihan Ç.'nin kullandığı motosiklet yol kenarındaki otomobile çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Beki ve motosiklet sürücüsü Nazmi Cihan Ç. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nazmi Cihan Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan Beki'ye çarpması ve yola savrulması yer alıyor.