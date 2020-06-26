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BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor! Haftanın kataloğunda neler var?

, 26 Haziran 2020 Cuma günü itibarıyla raflarda yerini aldı. İndirimli fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan akıllı televizyonlardan ütüye, blender setinden mini fırına kadar pek çok ürün, BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var? İşte BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi…

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BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

kataloğu, her zaman olduğu gibi bu hafta da fiyat avantajları ile dikkat çıkıyor. 26 Haziran Cuma bugün satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek ve avantajlardan haberdar olmak isteyenler; hafta başından itibaren BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki, 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!

BİM 26 HAZİRAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSATLAR

BİM 26 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...

BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL

Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL

Ayak Masaj Aleti 119 TL

Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL

Dijitsu Vantilatör 119 TL

Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL

Kumtel Mini Fırın 159 TL

Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL

Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL

Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL

Premium Ütü Masası 159 TL

Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL

BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL

Güral Porselen Şık Tatlı Seti 69,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı Takımı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL

Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL

Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL

Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL

Cam Işıklı Kettle 99,90 TL

Arnica Blender Seti 159 TL

Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL

Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL

BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli fırsatlarla müşterilerini bekliyor! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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