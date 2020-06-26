Bir babanın en acı anı

Zonguldak'ınEreğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyü Asma Köprü mevkisinde 14 yaşındaki Ayberk Topçu arkadaşları ile birlikte serinlemek için köyün yakınlarındaki derede yüzmek istedi. Ancak dereye giren Ayberk'in bir süre dereden çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu köye gelerek yakınlarına iletti. Asma Köprü mevkisine gelen çok sayıda köy sakini AFAD ve Kdz. Ereğli Belediyesi dalgıçları ile birlikte saatlerce Ayberk'i bulmaya çalıştı. Derinliği yer yer 4 metreye kadar çıkan bulanık suda arama çalışması yapan ekipleri 5 saat sonra Ayberk'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılırken oğlunu kucağına alan baba Gökhan Topçu sinir krizi geçirdi. Anne Çiğdem ile baba Gökhan Topçu baygınlık geçirdi. Ayberk Topçu'nun cenazesi dün Subaşı Merkez Mezarlığı'nda helallik alındıktan sonra toprağa verildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazede baba Topçu, gözyaşlarına boğuldu.