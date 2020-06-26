Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Evde en kolay bulaşık makinesi temizleme nasıl yapılır?

Günümüzde neredeyse her evde bulunan bulaşık makinelerinin bakımı genelde ihmal edilir. İhmal edilmesinin birinci sebebi, 'bulaşık makinesi bulaşıkları yıkarken kendini de yıkıyor' düşüncesidir. İkinci sebebi ise ev hanımlarının bütün gün yaptığı temizlikten dolayı bulaşık makinesini ihmal etmesidir. Hal böyle olunca da bulaşık makinesinin performans düşüklüğünde veya arızalanması sonucunda gelen servis, makinenin içinde birikmiş yemek artıkları, yağ, kir ve kireç gibi şeylerden ötürü arıza tespiti yapar. Bulaşık makinesi temizliği nasıl yapılır? Detaylarıyla haberimizde…

Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Ev hanımlarının baş yardımcılarından biri olan bulaşık makinelerini mutlaka ayda 1 kere temizlemek gerekmektedir. Aksi takdirde makineniz yıkama özelliğini kaybetmeye başlar ve daha büyük sorunlara yol açar. Bulaşık makinesine en çok zarar veren şey yemek artıklarıdır. Bulaşıklar makineye yemek artıkları kalmayacak şekilde konulmalıdır. Evde en kolay bulaşık makinesi temizleme yöntemi nedir? Bulaşık makinesi temizliği nasıl yapılır? Bulaşık makinesi temizlemek için öncelikle bölmeleri ayırmak gerekmektedir:

Bulaşık makinesi pervane temizliği

Bulaşık makinesi filtre temizliği

Bulaşık makinesi lastik temizliği

Bulaşık makinesi alt-üst raf ve çatal - kaşıklık temizliği

Bulaşık makinesi gider temizliği

Bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir diye düşünmeyin. Evde kolayca temizleyebilir, bu işlem sırasında ise ekonomik malzemeler kullanabilirsiniz:

Limon Tuzu

Sirke ve Karbonat

Arap Sabunu

Sirke ve karbonat, arap sabunu ya da limon tuzu ile kolayca temizlediğiniz bulaşık makinenizde giderde oluşan kireçleri yok edip makineden gelen kötü kokulardan da kurtulmuş olacaksınız. İşte en kolay bulaşık makinesi temizleme yöntemleri:

Sirke ve karbonat ile bulaşık makinesi temizliği

Bulaşık makinenizi, mutfağın kurtarıcısı olarak bilinen karbonat ve sirke yardımıyla çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Sirke ve karbonat ile kir ve kireç artıklarından kurtulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Makinenin alt ve üst iç raflarını çıkarıp makineyi boşaltın.

Temiz bir bezle makinenizin içini temizleyin.

Raflarda veya makinenin içinde yemek artıkları varsa onları da alın. Daha sonra rafları yerine takın.

Bir kaseye beyaz sirke koyup makinenin alt rafına yerleştirin.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın.

Program bittikten sonra bir paket karbonatı makineye dağıtın.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın.

Sirke ile yıkanmış makine, karbonatla da yıkanmış oldu.

Arap sabunu ile bulaşık makinesi temizliği

Bulaşık makinenizi temizlerken arap sabununu sıvı ya da katı bir şekilde kullanabilirsiniz. Arap sabunu ile bulaşık makinesi yıkamak oldukça kolay ve zahmetsizdir. Arap sabunu ile bulaşık makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Arap sabununu ıslak temiz bir beze döküp makinenizin raflarını ve iç yüzeylerini bu bezle güzelce silin.

Daha sonra kağıt havlu ile kurulayıp 30-45 dakika arası makine kapağını açık bırakın.

Limon tuzu ile bulaşık makinesi temizliği

Bulaşık makinesinin içi nasıl temizlenir sorusunun yanıtı kireçleri yok etmede bir numaralı çözüm olan limon tuzudur. Limon tuzu ile bulaşık makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir kasede 2 kaşık limon tuzu ile 2 su bardağı beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

Limon tuzu eridikten sonra bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın.

Bulaşık makinesi kokusu nasıl gider?

Bulaşıkları makinede uzun süre yıkamadan bekletirseniz ya da bulaşık makinesinde kirli su hortumu yağlanırsa bu kötü kokulara sebep olur. Bulaşık makinesi kokusunu gidermek içinse şu yolları izlemek gerekmektedir:

Bulaşık makinesini temizleyerek kokuyu gidermek:

Filtreyi temizleyin.

Kapağın içini ve makinenin iç duvarlarını yıkayın.

Kapı contasını yıkayın.

Bulaşık makinesinin raflarını çıkarıp yıkayın.

Sirke ve karbonat karışımı ile kokuyu gidermek:

Bir kaseye beyaz sirke koyup makinenin alt rafına yerleştirin.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın.

Program bittikten sonra bir paket karbonatı makineye dağıtın.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın.

Sorunu saptamak:

Bulaşık makinesinin kullanım kılavuzundaki hata giderme kısmını kontrol edin.

Tahliye hortumunda tıkanıklık olup olmadığına bakın.

Bulaşık makinesinin tahliye hortumunun doğru biçimde monte edildiğinden emin olun.

Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

Bulaşık makinesi tahliye hortumu nasıl değiştirilir?

Bulaşık makinesi tahliye hortumunu değiştirmek için izlenecek yollar: