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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama

CANLI | ve Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Beypazarı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama

ve Gürsu kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ Beypazarı ve kura çekilişi 25 Haziran günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu’ya TOKİ tarafından inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu konutlarında toplam 800 adet daire olacak. Bu başlık atlında, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:54 Son Güncelleme: 26.6.2020 10:55 ABONE OL
CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama

ve Gürsu projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Beypazarı konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Ankara Beypazarı Bursa Gürsu ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Bursa Gürsu Ankara Beypazarı kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ BURSA VE ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ 26 HAZİRAN 2020

Bu başlık altında, TOKİ Ankara ve Bursa kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ BURSA VE ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Ankara ve Bursa canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Ankara ve Bursa canlı çekiliş canlı - Twitter

CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama
CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama
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