CANLI | TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Ankara Beypazarı ve Bursa Gürsu projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Bursa Gürsu Ankara Beypazarı konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Ankara Beypazarı Bursa Gürsu ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Bursa Gürsu Ankara Beypazarı kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ BURSA VE ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ 26 HAZİRAN 2020

Bu başlık altında, TOKİ Ankara ve Bursa kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.