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Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık

Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
Çorum'un Bayat ilçesinde 'Aslan gördük' iddiaları üzerine başlatılan araştırmaya son verildi. Aşağı Emirhalil köyünde 10 Haziran'da merada otlayan 2 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afgan çobanı, hayvanlara bir aslanın saldırdığını, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. Ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini söyleyen 2 kadın da aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürdü. Bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi dün yaptığı açıklamada, "Bölgede dron uçuruldu, fotokapanlar yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
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