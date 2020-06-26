Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler
Müslümanlar bir cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bugün yine eller semaya kalkacak ve ibadetler yapılacak. Bu günün farz ibadeti ise cuma namazı. Bu nedenle de bilgilerini tazelemek isteyen ya da ilk defa cuma namazı kılacak olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, mübarek Cuma namazı hakkında bilgiler, namazın kılınışı ve okunacak sureler
Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:22Son Güncelleme: 26.6.2020 10:27ABONE OL