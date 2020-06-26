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nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler

Müslümanlar bir cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bugün yine eller semaya kalkacak ve ibadetler yapılacak. Bu günün farz ibadeti ise . Bu nedenle de bilgilerini tazelemek isteyen ya da ilk defa cuma namazı kılacak olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, mübarek Cuma namazı hakkında bilgiler, namazın kılınışı ve okunacak sureler

Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:22 Son Güncelleme: 26.6.2020 10:27 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler
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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler
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