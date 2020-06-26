Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?

Cuma gününün gelmesinin coşkusunu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar Cuma namazı kılınışı hakkında bilgi edinmek istiyor. Corona pandemisi nedeniyle bir süreliğine kapatılan camilerin ibadete açılmasının ardından vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kılabilecekler. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;