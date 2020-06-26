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saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il !

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte saati araştırılmaya başlandı. Uzunca bir süredir corona virüsü nedeniyle cemaat ile camilerde namaz kılınamıyordu. Yasakların kaldırılmasının ardından sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak camilerde namaz kılınabilmektedir. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu mübarek gün için il il Cuma namazı saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda; Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri!

Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:28 Son Güncelleme: 26.6.2020 08:28 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

Corona pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir kapatılan camiler ibadete yeniden açıldı. Hal böyle olunca; vatandaşlar namazı camilerde kılmak istiyorlar. Camilerde corona virüsü önlemlerinin alınması ile birlikte il il saatlerini araştıranların sayısı artıyor. Bu bağlamda; kaç, saat kaçta kılınacak? 26 Haziran !

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

: 13:12

: 12:56

Diyanet ile 26 Haziran il il Cuma namazı saatleri!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 26 Haziran'da cuma namazı saatleri şöyle;

İstanbul'da 13:12'da, Ankara'da 12:56'da, İzmir'de 13:19'da kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!
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