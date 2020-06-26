Denizli'de 'eskort' dolandıcılarına operasyon! Dolandırıcılar şimdi de bu yöntemi kullanıyor. Denizli'de telefonla aradıkları kişilere eskort vaadinde bulunan şebeke, çok sayıda kişiyi dolandırdı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın 6 erkek gözaltına alındı. Şahıslar, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.

İHA Giriş Tarihi: 26.6.2020 11:15 Son Güncelleme: 26.6.2020 11:23 ABONE OL