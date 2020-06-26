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Denizli'de 'eskort' dolandıcılarına operasyon!

Dolandırıcılar şimdi de bu yöntemi kullanıyor. Denizli'de telefonla aradıkları kişilere eskort vaadinde bulunan şebeke, çok sayıda kişiyi dolandırdı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın 6 erkek gözaltına alındı. Şahıslar, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 11:15 Son Güncelleme: 26.6.2020 11:23 ABONE OL
Denizli'de 'eskort' dolandıcılarına operasyon!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı.

TELEFONLA ARAYIP AĞLARINA DÜŞÜRÜYORLARDI

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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Denizli'de 'eskort' dolandıcılarına operasyon!
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