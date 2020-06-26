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Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

'da bir dükkana giren hırsızlar, içerideki değerli elektronik eşyalara dokunmayıp işletmecinin beslediği cocker cinsi köpeği çalması hayrete düşürdü.. Hırsızların köpeği götürme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Dükkan sahibi Ali Şimşirli, köpeğini bulmak için ilan bastırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 09:43 Son Güncelleme: 26.6.2020 09:53 ABONE OL
Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

'da kapısını kırıp girdikleri dükkandaki bilgisayarlara dokunmayan hırsızlar, köpeği çalıp kaçtı.

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

Böyle hırsızlık olmaz dedirten olay 'da yaşandı. Nilüfer ilçesinde otomasyon üzerine üretim yapan bir dükkana kapıyı kırarak giren hırsızlar, dükkanda bulunan çok sayıda bilgisayar, laptop ve tablete dokunmayıp dükkanda bulunan cocker cinsi köpeği ve bir adet yeleği çalarak uzaklaştı. Hırsızların çaldığı köpeği götürürken ki hali güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

Dükkan sahibi Sedat Şimşirli, 1,5 yıl önce oğluna bu köpeği almıştı. Oğlu Ali Şimşirli ise köpeğine gözü gibi bakıyordu. Ali Şimşirli köpeğini bulmak için afiş bastırıp, bu afişleri sokak sokak gezip her gördüğü direğe yapıştırdı.

Küçük çocuk köpeğinden gelecek güzel bir haber bekliyor.

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

"KÖPEĞİMİZİ GERİ GETİRİN"

Dükkanda değerli birçok elektronik eşya olmasına rağmen hırsızların köpek ve yeleği çaldığını ifade eden Sedat Şimşirli, "Sabaha karşı 2 kişi dükkanımıza girip köpeğimizi ve dükkanda bulunan yeleği çalıyor.

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

Bu şahısların kamera görüntüleri de mevcut. Dükkanda birçok değerli elektronik eşya var. Hırsızlar bunları almayıp köpek ve yeleği alıp gidiyorlar. Çalanlara buradan seslenmek istiyorum köpeğimizi geri getirsinler."

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Köpeği çalınan Ali Şimşirli ise "Köpeğim çalındı. 1,5 yıldır ben bakıyordum. Onu çok seviyordum...

Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

Şimdi çok üzgünüm afiş bastırıp sokak sokak arıyorum" şeklinde konuştu.

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Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı
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