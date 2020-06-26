Dükkana giren hırsızlar, hiçbir değerli eşyaya dokunmayıp köpeği çaldı

Böyle hırsızlık olmaz dedirten olay Bursa'da yaşandı. Nilüfer ilçesinde otomasyon üzerine üretim yapan bir dükkana kapıyı kırarak giren hırsızlar, dükkanda bulunan çok sayıda bilgisayar, laptop ve tablete dokunmayıp dükkanda bulunan cocker cinsi köpeği ve bir adet yeleği çalarak uzaklaştı. Hırsızların çaldığı köpeği götürürken ki hali güvenlik kamerasına yansıdı.



