Dünyada ilk rahim nakli yapılan kadın anne oldu

Türkiye'de ilk çift kol, yüz, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan bir ilke daha imza attı. 9 Ağustos 2011'de rahim nakli yaptığı o zaman 22 bugün 31 yaşındaki Derya Sert annelik hayaline kavuştu. Sert'in 2011 yılında ilk hamileliğinde düşük yapmasının ardından Prof. Özkan, dünyada bir ilki gerçekleştirme hayalinden vazgeçmedi ve mutlu sona ulaşıldı. Prof. Dr. Özkan yaptığı çalışma ile Derya Sert'in riskli dönemi atlatmasının ardından emriyolar verildi. Genç kadın, 2019'da hamile kaldı. Derya Sert'in düşük yapmaması için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde özel odaya yerleştirildi. Hamileliğinin sonuna gelen Sert, son günlerinde sık sık aş ermesi yaşadı ve bir dediği iki edilmedi. İyi takip edilen süreç sonunda genç kadın bir süre önce doğum yapıp anne oldu. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tıp otoriteleri ise Derya Sert'in sağlıklı doğum yapmasının ardından Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, dünya tıp tarihine geçeceğini, Nobel Tıp ödülüne aday gösterileceğini söyledi.