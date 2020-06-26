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'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma

Trafik polisleri dur ihtarına uymayan motosikletli gencin savunması karşısında şaşkına döndü. 'dan satın aldığı motosikletle 'a giderken trafik polislerinin dur ihtarına uymayıp yoluna devam eden genç, "Sürat yaptığımdan dolayı polislerin bana el salladığını sandım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:12 Son Güncelleme: 26.6.2020 15:30 ABONE OL
'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma

'dan satın aldığı motosikletle 'a dönerken polisin 'dur' ihtarına uymayarak yola devam eden Mehmet Efe Öney (22), Burdur'un Bucak ilçesinde durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma
'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma

'da yaşayan Mehmet Efe Öney, 'dan satın aldığı motosikleti ile seyir halindeyken Bucak'ın İnsuyu mevkisindeki polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden Öney, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda durduruldu.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma

Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma

Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

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'Dur' ihtarına uymayan motosikletliden güldüren savunma
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