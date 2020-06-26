Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri "Gramofon Baba" Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

"" son yolculuğuna uğurlandı

O mesleğinin önde gelen isimlerinden biriydi... Yıllarca 'daki dükkanında binlerce gramofon üreten ve tamir eden, '' olarak tanınan 75 yaşındaki bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mesleğe çok sayıda usta yetiştiren Öztekin'in cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 16:41 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:50 ABONE OL
Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Bir an olsun yorulmadığı, hiç vazgeçmediği ve çok sevdiği mesleğiyle 6 yaşında tanışmıştı. Yıllardır binlerce gramofon üretti ve yine binlerce bozuk gramofona yeniden hayat verdi. Türkiye'nin "gramofon babası" 75 yaşında akciğer kanseri nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

'daki sanat kokan dükkanında geçen yıla kadar gramofon üretimine devam eden , gramofonları ailesinden biri olarak kabul ediyor, yakın dostu olarak görüyordu.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve sabaha karşı hayatını kaybeden Öztekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Eski Topkapı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Öztekin'in ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı. 'in eşi Habibe Hülya Öztekin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Mehmet Öztekin'in eşi Hülya Öztekin, oğlu Semih Öztekin ve kızı Didem Köksal gözyaşlarını tutamadı. Didem Köksal, annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

"HERKESİN GRAMOFON BABASI AMA BENİM BABAM"

'in kızı Didem Köksal, "Herkesin gramofon babası ama benim babam. Bir tane ve koca bir çınar gitti. Kendine has dünyası olan, gramofonların içinde yaşayan ve hayatı da orada bulan bir insandı. Gramofonculuğu diğer kuşaklara geçmedi. Tek olarak onda kaldı. Babamda bitti. Çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

"ONU TANIDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Gramofona yıllarını veren 'in çalışma arkadaşı İbrahim Güzey de yakın dostunu son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. "40 senelik dostluğumuz var" diyen Güzey, "İş birliğimiz vardı. Mesleğiyle özdeşleşen bir insandı. Çok değerli bir esnaftı. Onu tanıdığım için gurur duyuyorum.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatı gramofonlardı. Ben bakırcıyım. Ben gramofonun borularını yapardım. O da kasa ve makine üstadı. Çok sevdiği gramofonları birlikte yapıyorduk. Bir bölümüydü en azından ama ağırlık ondaydı" ifadelerini kullandı.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

"ONUN ÖĞRETTİĞİ YOLDAN BİZ DE DEVAM EDİYORUZ"

Gramofon tamirciliğini 'den öğrenen öğrencisi Mustafa Özkan, "Ben de 30 senedir Mehmet ustayla aynı işi yapıyorum. Onun yapmış olduğu işi sürdürüyoruz. Bugün acı bir haber aldık. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Öğreticiydi, bize çok yardımcı oldu. Gramofonun her şeyini öğretti. Onun öğrettiği yoldan biz de devam ediyoruz. Üzüntümüz çok büyük" şeklinde konuştu.

Mehmet Öztekin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gramofon Baba Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN GRAMOFONU TAMİR ETTİ

Türkiye'den ve dünyadan getirilen çok sayıda arızalı gramofona ses veren Öztekin, İngiltere'de 1928'de Atatürk'e hediye edilmek üzere yapılan gramofonu da tamir etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Gramofon Baba" Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA