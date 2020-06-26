"Gramofon Baba" Mehmet Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

"ONUN ÖĞRETTİĞİ YOLDAN BİZ DE DEVAM EDİYORUZ"



Gramofon tamirciliğini Mehmet Öztekin'den öğrenen öğrencisi Mustafa Özkan, "Ben de 30 senedir Mehmet ustayla aynı işi yapıyorum. Onun yapmış olduğu işi sürdürüyoruz. Bugün acı bir haber aldık. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Öğreticiydi, bize çok yardımcı oldu. Gramofonun her şeyini öğretti. Onun öğrettiği yoldan biz de devam ediyoruz. Üzüntümüz çok büyük" şeklinde konuştu.



Gramofon baba Mehmet Öztekin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

