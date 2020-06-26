İki şehirde iki kardeş boğuldu

Karaman ile Kocaeli'de 4 kişi boğuldu. Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Enes (11) ve Mahmut Atmaca (8), arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Saray köyü yakınındaki sulama kanalı kenarında oynarken topları su kanalına düştü. Topun peşinden giden Mahmut Atmaca da kanala düştü. Kardeşinin akıntıya kapıldığını gören Enes Atmaca da onu kurtarmak için kanala atladı. Ağabey ve kardeşinin suya kapıldığını gören arkadaşları köye giderek, durumu ailelerine bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama faaliyetleri sonucunda yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Mahmut Atmaca'nın cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulundu. Ağabey Enes Atmaca'nın cesedi ise kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki Ambar köyü yakınlarında bulundu. Çocukların cenazeleri dün kılınan cenaze namazının ardından Ayrancı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ise inşaat işçisi Nihat Kırca, oğulları Muhammet (21) ve Samet (16) ile yüzmek için Hereke sahiline gitti. Burada denize giren Samet bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşini kurtarmak için suya Atlayan Muhammet Kırca da gözden kaybolunca babaları polisi aradı. Dalgıçlar kardeşlerin cesetlerini sudan çıkardı.