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İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı

'nin Merkezefendi ilçesinde, iş adamına ait park halindeki otomobilin camını kırarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile iki adet dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 00:45 ABONE OL
İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Perşembe günü meydana gelen olayda, nakliyat firması sahibi iş adamının villasının önünde park halindeki otomobilinin camı kırılarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile 2 adet dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak olaya karışan 6 şüpheliyi tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis, çalınan paranın 12 bin TL'sini bularak sahibine teslim etti.

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İş adamının otomobilini soyan hırsızlardan 4'ü tutuklandı
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