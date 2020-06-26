Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

Şoke eden olay 'un Sultangazi ilçesinde yaşandı. Çalıştığı parkta işlerini bitirip malzemelerini depoya indiren temizlik işçisi, bir anda depo kapağının 15 yaşındaki çocuk tarafından kilitlenmesiyle dumura uğradı. İşçinin çevredekilerden bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar çocuğun elinden anahtarı alarak mahsur kalan adamı kurtardı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise adamdan sigara istediğini, vermeyip küfür ettiğini ve bu yüzden kilitlediğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:10 Son Güncelleme: 26.6.2020 12:25 ABONE OL
İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda meydana geldi. Parkta görevli olduğu öğrenilen temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın genel temizliğini yaptıktan sonra temizlik malzemelerini parkın içerisinde bulunan depoya bıraktı. Bir anda deponun kapağının kapatılması ve kilitlenmesi üzerine panik yaşayan temizlik görevlisinin bağırması üzerine parkta bulunan vatandaşlar görevlinin yardımına koştu.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

İtfaiyeye haber veren vatandaşlar deponun kapağının Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini fark etti. Vatandaşlar, küçük çocuktan anahtarı alarak, deponun kapağını açtı. Depoda kısa bir süre mahsur kalan temizlik görevlisi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini, vatandaşların yardımıyla depodan çıkartıldığını söyledi.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım" diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk, temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

"ÜZERİNE KAPAĞI KAPATTIM, KİLİTLEDİM"

Parkta oturduğunu ve temizlik görevlisinden sigara istediğini söyleyen 15 yaşındaki Hikmet Ali K., "Kendisinden sigara istedim vermedi. Bana küfür etti.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

Sopayla ayaklarıma vurdu. 'Bekle burada geleceğim' dedi. Sonra depoya girdi. Orada bulunan sopayı çıkarıp bana vuracaktı. Benim de zoruma gitti. Ben de üzerine kapağı kapattım, deponun kapısını kilitledim" dedi.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

"YURTTAN KAÇTIM"

Eyüpsultan'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi'nde kaldığını öne süren Hikmet Ali K., buradan kaçtığını ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan teyzesinin yanında kaldığını söyledi.

İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

Çocuğun yanında bulunan Nedim Duman ve Emre Gürkan isimli iki genç, Hikmet Ali K.'nın yurttan kaçtığını belirterek, çocuğa sahip çıktıklarını söylediler.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA