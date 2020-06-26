İstanbul'da bir tuhaf olay! 15 yaşındaki çocuk, temizlik işçisini parkın deposuna kilitledi

İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım" diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk, temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.