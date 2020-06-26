‘Kadın cinayetini hafifleştirmeyin’

İstanbul'da Recep İnçke, 7 Aralık 2016'da boşanma davaları sürerken eşi Nisa Ece İnçke'yi arayıp konuşmak istediğini söyledi, Kağıthane'deki evine gelen genç kadını öldürdü. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, İnçke'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıp, indirim uygulanmadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, "suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı" kaydedildi. Bozma kararı üzerine İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İnçke'nin yeniden yargılanmasına başlandı. Nisa Ece'nin annesi Caziya Ece ve abisi Hasan Ece ile avukatları, mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, bozma ilamınına uyulmasını istedi. Mahkeme bozma ilamına uyulmasın karar verdi. Bu kez davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahku edilmesini ancak, indirim yapılmasınıistedi. Tasarlama halinin ispatlanamadığını dile getiren savcı, sanığın tutum ve davranışları, eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini ispatlamasa da aksinin de, yani sadakatin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığını ifade etti. Savcı, küçük bir tereddüt halinde şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini belirterek, cezasında haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti. Sanık İnçke, "Eşimin beni aldattığı hususunda iki ablasının dinlenmesini talep ediyorum" dedi. Dava eylüle ertelendi.Davaya müşteki olarak katılan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), yargılamanın geldiği aşamaya tepki gösterdi. Kadına yönelik şiddetin, tahrik ve iyi hal indirimiyle suçluların fiili tekrar işlemesinin önüne geçilmesi için bu tür davaların takipçisi olduklarını belirten KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı şunları söyledi: "Eylemin bir plan dahilinde işlendiği sabit. Nitekim sanık, daha önce defalarca şiddet uyguladığı eşini ayrı yaşadıkları dönemde planlayarak eve çağırmış, sesin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açmış ve yakın hizadan defalarca ateş ederek hayatını sonlandırmıştır. Her geçen gün bir yenisi eklenen kadına yönelik şiddet, ölüm vakalarını azaltmak için mücadele verirken, bu cinayetlerin hafifleştirilmesini kınıyoruz. Kamuoyunu seyirci kalmamaya, sağduyulu yaklaşımla şiddet faillerini kınamaya ve şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."