Karayolu’nda dans eden motosikletli magandalara şok ceza

EHLİYETLERİNE EL KONULUP 5 BİN LİRA CEZA

Şubeye götürülen sürücülere burada, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 lira, "Motosiklet sürücülerinin motosikleti devamlı iki elleriyle sürmemesi" maddesinden 288 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden de bin 228 lira olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı bin 648 lira idari para cezası uygulandı.