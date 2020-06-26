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'de yasa dışı avına 147 bin 494 lira ceza

'deki longoz ormanlarında yasa dışı ve izinsiz toplayan üç kişiye 147 bin 494 lira ceza uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 21:12 Son Güncelleme: 26.6.2020 21:35 ABONE OL
Kırklareli'de yasa dışı sülük avına 147 bin 494 lira ceza

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, longoz ormanlarında kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı araştırmada, ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı belirlenen C.A, H.A. ve C.D'yi suç üstü yakaladı.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri de ekosistemi ve biyolojik dengeyi tahrip ettiği gerekçesiyle üç kişiye toplam 147 bin 494 lira yazdı.

Bez torbalar içerisinde yakalanan binlerce sülük ise ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şüphelilere ait malzemelere de el konuldu.

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Kırklareli'de yasa dışı sülük avına 147 bin 494 lira ceza
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