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'da peş peşe katliam gibi : 9 ölü ve yaralılar var

İki acı haber dakikalar içinde 'dan geldi... Farklı ilçelerde yaşanan trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi. Yunak ilçesinde gerçekleşen kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, Akşehir ilçesindeki kazada ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi: 26.6.2020 15:46 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:09 ABONE OL
Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

İlk 'nın Yunak ilçesinde yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

, 'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

AKŞEHİR'DEKİ KAZADA 3 ÖLÜ...

Akşehir ilçesinde yaşanan ikinci kazada ise sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.

Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

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Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı! İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti | Video

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Konya'da peş peşe katliam gibi kaza: 9 ölü ve yaralılar var
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