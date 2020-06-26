Meteroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış!

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Meteroloji'den uyarısı! 26 Haziran olacak? 'nde !

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre, 'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı bilgisi verildi. Peki 26 Haziran olacak? İşte Meteoroloji'den il il raporu ile son dakika haberinin detayları

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:50 Son Güncelleme: 26.6.2020 11:33 ABONE OL
Meteroloji'den son dakika hava durumu raporu: Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre, 'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Aynı zamanda meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da MGM vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Buna göre; olacak? İşte 26 Haziran Meteoroloji son dakika uyarıları ve il il hava durumu raporu

METEROLOJİ UYARDI: MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteroloji'den son dakika hava durumu raporu: Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul için ise mevzi uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ!

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27

Meteroloji'den son dakika hava durumu raporu: Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak?
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Meteroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış!
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