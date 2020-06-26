Meteroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Aynı zamanda meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da MGM vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Buna göre; bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Haziran Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları ve il il hava durumu raporu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatler Muğla'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul için ise mevzi sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27