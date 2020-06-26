Meteroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 26 Haziran bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Aynı zamanda meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da MGM vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Buna göre; bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Haziran Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları ve il il hava durumu raporu

METEROLOJİ UYARDI: MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.