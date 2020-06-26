Polislere yemek yaptı 155’i arayıp davet etti

İstanbul Silivri'de 78 yaşındaki Hüsniye Karahan polislere müthiş bir sürpriz yaptı. Karahan, önceki gün 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Telefonu açan polisler ihbar veya talep beklerken bir sürprizle karşılaştı. Hüsniye Karahan "Size yemek yaptım kuzularım. Gelin alın" dedi ve polislere açık adresini verdi. Polisler de adrese gitti. Polisleri çok sevdiğini ve elleriyle yemek yaptığını söyleyen Hüsniye Karahan'ın hazırladığı yemeği teslim alan polisler yemeği personele dağıtmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polis de bu nazik jesti karşılıksız bırakmadı. Silivri polisi, çiçek alarak Karahan'ın evine gitti. Ellerinde çiçeklerle polisi kapısında gören Karahan çok mutlu oldu. Karahan'a İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan Zafer Aktaş'ın selamını ileten polisler, "Sizlere duacıyız" diyen kadınla hatıra fotoğrafı da çektirdi.