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Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 61 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 21:16 ABONE OL
Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı
Olay, Sapanca Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Adnan Akçam, serinlemek için göle girerek bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sevk edildi. Bölgede çalışma yapan AFAD ekiplerince gölde suya kapılan 61 yaşındaki Akçam, sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Adnan Akçam'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı
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