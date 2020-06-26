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'ta tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

tarihi kent meydanında korona virüs tedbirleri kapsamında 5. cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı, kadınlarda namaza katıldı.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 16:25 ABONE OL
Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 5. cuma namazı kılındı.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 5. cuma namazı kılındı.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

Gençlerin de yaşlılar kadar kurallara uyması gerektiğini söyleyen Musa Ünal, "Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben yanlış bilinen bir şey söylemek istiyorum. 65 yaş ve üstündekiler bu hastalığa yakalanır, alt yaştakiler yakalanmaz diye. Ve bunun faturasını şuan da ülke çekiyor.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

Özellikle gençlerimizde buna şahit oluyorum. Maske takmıyorlar, sosyal mesafeye uymuyorlar özellikle buradan gençlere seslenmek istiyorum. Belki sizde bu hastalığa yakalanmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz. Evinizde annenize, babanıza, eşinize, yakınınıza bulaştırabilirsiniz.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

Yaşlılar bu işe uyuyorlar ama gençler de aynı şekilde uyarlarsa bu hastalığı atlatırız yoksa mümkün değil. İşte görüyoruz her gün tekrar artmaya başladı.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

Yaşlılar bu işe uyuyorlar ama gençler de aynı şekilde uyarlarsa bu hastalığı atlatırız yoksa mümkün değil. İşte görüyoruz her gün tekrar artmaya başladı.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

. Namazlara alışmışız hep kapalı ortamlarda kılmaya ama camilerin durumu malum taşıyıcı insanlar geliyorlar yerlere basıyorlar, öksürüyorlar kapalı ortam olduğu için insanın hastalığa yakalanması daha kolay olur ama böyle açık alanlarda biraz daha rahatız gibime geliyor" dedi.

Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı
Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı
Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı
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Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı
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