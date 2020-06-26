Sivas'ta coronavirüs tedbirlerine uyulara 5.cuma namazı kılındı

Gençlerin de yaşlılar kadar kurallara uyması gerektiğini söyleyen Musa Ünal, "Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben yanlış bilinen bir şey söylemek istiyorum. 65 yaş ve üstündekiler bu hastalığa yakalanır, alt yaştakiler yakalanmaz diye. Ve bunun faturasını şuan da ülke çekiyor.