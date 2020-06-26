Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Bu hafta sonu 27 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulanan iller hangileri?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek YKS sebebiyle, önümüzdeki hafta sonu belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Bilim Kurulu tavsiye kararı olarak Bakan Koca tarafından duyurulan kısıtlamaya ilişkin genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakanlık yayımladığı genelge ile, sokağa çıkma yasağı saatleri ile birlikte kısıtlamadan muaf tutulacak durum ve kişileri de bildirdi. Buna göre hafta sonu 27 ve 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

27-28 Haziran'da belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı yurt genelinde söz konusu olacak. Bakanlık genelgesi ile, sokağa çıkma yasağının 81 ilin tamamında geçerli olduğu duyuruldu.