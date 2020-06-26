Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri

Yarın ve ertesi gün, ülke genelinde uygulanacak YKS sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta LGS için belirli saat diliminde uygulanan kısıtlama, bu hafta sonu ise YKS sebebiyle geçerli olacak. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler…
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. "LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre; YKS'nşn yapılacağı gün yoğunluğun önlenmesi adında belli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu bağlamda; hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şöyle;
Genelge detayları!
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;
Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)