Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri

Yarın ve ertesi gün, ülke genelinde uygulanacak YKS sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta LGS için belirli saat diliminde uygulanan kısıtlama, bu hafta sonu ise YKS sebebiyle geçerli olacak. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. "LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre; YKS'nşn yapılacağı gün yoğunluğun önlenmesi adında belli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu bağlamda; hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şöyle;

Genelge detayları!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)