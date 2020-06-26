Bunu da gördük! Adanalı vatandaş sokakta takipçi satıyor...

'GÜNDE YAKLAŞIK 50 BİN TAKİPÇİ'



Sokakta takipçi satmaya başladığı ilk dönemde arkadaşları dahil birçok kişinin kendisine güldüğünü ve işini küçümsediğini dile getiren Fikriderin, o dönem bu duruma aldırmadığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi. Takipçi ve beğeni satışının internet siteleri üzerinden uzun süredir yapıldığını ve kendisinin bir girişimcilik örneği gösterip, bunu sokağa taşıdığını vurgulayan Fikriderin, "O zaman gülenler şimdi benden takipçi satın alıyor.