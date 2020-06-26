Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Corona virüs salgınının ardından normalleşme süreci sürerken, özel zamanlarda uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu noktada, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu plan yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili, Bakan Koca yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte salgının seyrine göre durumun belirleyici olacağını söyledi. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti: