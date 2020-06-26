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Haberi: Kurban Bayramı’nda olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Kurban Bayramı’nda olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası corona virüs gündemine dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte salgının seyrine göre durumun belirleyici olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 00:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Corona virüs salgınının ardından normalleşme süreci sürerken, özel zamanlarda uygulanan ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu noktada, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu plan yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili, Bakan Koca yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte salgının seyrine göre durumun belirleyici olacağını söyledi. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!
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Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı!
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