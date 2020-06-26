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Haberi: ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ile Türkiye’deki corona virüs tablosu ile ilgili bilgileri paylaşıyor. 25 Haziran (Dün) açıklanan rakamlara göre ise, iyileşen hasta sayısı, vaka sayısının üzerinde bulunuyor. Peki, Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 26.6.2020 18:50 Son Güncelleme: 26.6.2020 22:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'deki corona virüs tablosu ile ilgili detayları bulunduran görseli her akşam sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bakan Koca, 25 Haziran tarihli corona virüs açıklamasında, hastaların yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi sürelerinin kısaldığını belirtti. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

İşte haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA! 26 HAZİRAN 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM

26 Haziran corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. 'den iyi verelim."

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:

Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
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Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?
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