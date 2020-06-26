Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum! 26 Haziran 2020 Türkiye'de corona virüsü tablosu açıklandı mı?

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:

Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.