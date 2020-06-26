Son Dakika Haberler: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni genelge: 27-28 Haziran Hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Yüz binlerce üniversite adayı öğrenci bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavında başarı için ter dökecek. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere milyonlarca vatandaş 'bu hafta sonu cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi 81 ilin valiliklerine 26 Haziran öğle saatlerinde gönderildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Bu başlık altında, sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasaktan muaf olanlar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.