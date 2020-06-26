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Son dakika: Kumar oynayanlara 39 bin lira ceza

’in Edremit ilçesinde bir işletmeye yapılan kumar baskınında 9 kişiye 39 bin 645 lira ceza kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 09:26 Son Güncelleme: 26.6.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika: Kumar oynayanlara 39 bin lira ceza
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir işletmeye kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Alınan arama kararıyla yapılan aramada 9 şahısın iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. İşletmede yapılan aramada ayrıca 21 adet açık ve kapalı alkol şişesi bulundu. İşletmenin içki satış belgesi olmadığı için içkilere el konuldu. Ayrıca işletme önünde park halindeki bir araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yapılan baskında yakalanan 9 kişiye "Umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "Kumar oynamak" fiillerinden 39 bin 645 lira para cezası kesildi.
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Son dakika: Kumar oynayanlara 39 bin lira ceza
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