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Son dakika: 'daki anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

Merkez üssü 'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki , vatandaşlarda paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre; depremin en çok hissedildiği Kumkuyucak Mahallesi'ndeki o anlarda yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kahvehanede oturan vatandaşların meydana doğru kaçışması görülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 14:34 Son Güncelleme: 26.6.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

Merkez üssü 'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesinde vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

MERKEZ ÜSSÜ KUMKUYUCAK MAHALLESİ

'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olduğu açıklandı.

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

MERKEZ ÜSSÜNDE DEPREM ANI KAMERALARDA

Depremin merkez üssü olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, deprem anında mahallenin meydan kahvehanesinde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte panik halinde bir anda bulundukları sandalyelerden kalkarak mahallenin meydanına doğru hareket ettikleri görülüyor.

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

Mahallenin bakkalına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise depremle birlikte raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer alıyor.

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

O sırada mahalle kahvehanesinde oturan işletme sahibi Koray Yalçın, "Dükkandaydım. İçeride duruyordum. Daha önce de böyle bir yaşadık. Kötü çok salladı. Baya bir salladı.

Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı

Herkese çok geçmiş olsun. Kötü bir şey. İlaç dükkanım var. Dükkanda yıkılan ilaçlarım oldu, yere düşen kolilerim oldu. Gürültüyle birlikte geldiği için insanları korkuttu. Geçen ki de böyle olmuştu ama bu sefer ki daha kötüydü" diye konuştu.

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Son dakika: Manisa'daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı! Vatandaşlar can havliyle meydana kaçtı
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