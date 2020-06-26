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: 'nın programında olay çıktı! 'taki yangına dair çıkan cinayet kavgasında stüdyo karıştı!

'nın programında bir süredir işlenen 'taki esrarengiz yangına ilişkin gelişmeleri izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Müge Anlı yangına dair delilleri teker teker ortaya çıkartırken bugünkü canlı yayında stüdyoda taraflar birbirine girdi. Önce sözlü atışmalar yaşanırken sonrasında birbirlerinin üzerine yürüdüler. Olay çıkaran 'ı güvenlikler dışarı çıkarırken konuya ilişkin son dakika detayları da şoke etti.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 22:53 Son Güncelleme: 26.6.2020 23:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında olay çıktı! Sinop'taki yangına dair çıkan cinayet kavgasında stüdyo karıştı!

'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019'da ahşap evde çıkan sonrası kaybolan , 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'dan haber alınamıyor. Herkesin cinayet gözüyle baktığı olayın detayları araştırılırken bugünkü canlı yayında stüdyo birbirine girdi. Bugün Satılmış Bey'in ortaya attığı iddianın ardından taraflar birbirlerine saldırdılar. Satılmış Bey, şunları anlattı: 'Bunların çok yakını olan bir köylümüz beni aradı. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu yangın olmasaymış Nurten ayrılacakmış.' dedi. Bu iddianın ardından tepkisini verirken Şaban Bey stüdyoyu birbirine kattı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında olay çıktı! Sinop'taki yangına dair çıkan cinayet kavgasında stüdyo karıştı!

KAVGA ÇIKARAN İDDİA!

Olayın başından beri 'nın eşi 'çok mutlu bir evlilikleri' olduğunu söylüyordu. Bugün yayına katılan Satılmış beyin ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Satılmış Bey, şunları anlattı: 'Bunların çok yakını olan bir köylümüz beni aradı. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu olmasaymış Nurten ayrılacakmış.' dedi.
Satılmış Bey, iddiayı dile getiren kişinin Erdal Özkaya'nın dayısının oğlu Şanver Özcan olduğunu açıkladı. Erdal Özkaya dayısının oğlu ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek iddiaya tepki gösterdi. Bir anda stüdyoyu karıştıran Erdal Özkaya, Satılmış'ın üstüne yürümeye kalktı. Bunun üzerine stüdyoya güvenlik ekipleri girdi.

BOĞAZINI SIKTI

Eşi Nurten ile bugüne kadar sadece aralarında bir kez problem olduğunu söyleyen Erdal Özkaya, "Ben şerefim adına söylüyorum. Eşimle bir kez problemim oldu. 2017 yılında oldu. Ama aramızda kavga olmadı" dedi. Bunun üzerine Nurten'in kız kardeşi Eda, o kavganın şiddetle son bulduğunu belirterek şunları anlattı:

"Nurten, beni ağlayarak aradı 'Eda abla Erdal bize huzur vermiyor' dedi. O sırada Erdal boğazına sarıldı telefon kesildi.

Son dakika: Müge Anlı'da canlı yayında cinayet kavgası (26 Haziran 2020 Cuma) | Video

NURTEN'İN EVLİLİĞİ BİTİYORDU

Nurten'in arkadaşı Şenay Dalmaz konuşmaya başlayınca stüdyoda bir kez daha tansiyon yükseldi. Şenay Dalmaz, Nurten'in evliliğinde mutsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:
Erdal'ın Nurten ile evliliğinin bitme aşamasında olduğunu ben de duydum. Nurten'in 7 yıl süren evliliğinde mutlu bir evliliği olduğunu düşünmüyorum.

ŞABAN'IN KUYRUK ACISI DAHA ÇOK EV YAKAR

Olayın perde arkasında muhtar adayı 'ın olduğunu iddia eden Şenay Dalmaz şöyle devam etti: Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Aslında muhtarlıkla da ilgisi var. Çünkü öncesinden gelen içlerinde besledikleri kin, nefret ve mühür davasının bu olayı tetiklediğini düşünüyorum. Üstelik seçimden sonra oluyor. Şaban beyde bu kuyruk acısı olduktan sonra daha çok evler yanar.

MÜGE ANLI'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kuyruk acısı' lafını duyan Şaban Özcan öfke patlaması yaşadı. Yerinden fırlayan Şaban Özcan ortalığı birbirine kattı. Güvenlik ekipleri canlı yayının ortasına dalarken, Şaban Özcan 'nın üstüne yürüyüp parmak sallayarak "Bugünden sonra bu yayından gidiyorum. Bu şovcuları dinlediğiniz müddetçe ben burada durmuyorum' dedi.

SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında olay çıktı! Sinop'taki yangına dair çıkan cinayet kavgasında stüdyo karıştı!
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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında olay çıktı! Sinop'taki yangına dair çıkan cinayet kavgasında stüdyo karıştı!
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