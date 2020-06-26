Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?

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'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışması 2020’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ada konseyinde Survivor Evrim, yarışmaya veda eden isim olmuş ve son 7 yarışmacı kalmıştı. Sevilen yarışmanın bu bölümünde, yarışmacılar araba ödülü için mücadele veriyor. Programın klasik oyunlarından biri olan “annenize sorduk” yarışmasında mavi ve kırmızı takım annelerinin verdiği cevabı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı?

Giriş Tarihi: 26.6.2020 07:43 Son Güncelleme: 26.6.2020 07:43 ABONE OL
Survivor büyük araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020’de arabayı kazanan yarışmacı belli oldu mu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Büyük finale adım adım gidilirken, her bir ödül bir öncekinden daha değerli oluyor. Bu akşam yapılacak yarışmanın ödülü ise araba oldu. Yarışmacılardan birinci olan isim Survivor'dan araba kazanacak. Programın klasik oyunlarından biri olan "annenize sorduk" yarışmasında mavi ve kırmızı takım annelerinin verdiği cevabı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Survivor'da arabayı kim kazandı? Araba ödülünü kazanan isim belli oldu mu?

SURVİVOR 2020'DE ARABA ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'da araba ödülü heyecanı devam ediyor. İşte detaylar…

Survivor büyük araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020’de arabayı kazanan yarışmacı belli oldu mu?

2020 yarışmasında bu yıl ikinci kez araba ödüllü bir yarışma olacak. Programın ortalarında verilen iki araba ödülünü Mert ve Elif kazanmıştı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.

Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.

Survivor büyük araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020’de arabayı kazanan yarışmacı belli oldu mu?
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Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?
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