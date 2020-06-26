Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Büyük finale adım adım gidilirken, her bir ödül bir öncekinden daha değerli oluyor. Bu akşam yapılacak yarışmanın ödülü ise araba oldu. Yarışmacılardan birinci olan isim Survivor'dan araba kazanacak. Programın klasik oyunlarından biri olan "annenize sorduk" yarışmasında mavi ve kırmızı takım annelerinin verdiği cevabı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Survivor'da arabayı kim kazandı? Araba ödülünü kazanan isim belli oldu mu?
Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'da araba ödülü heyecanı devam ediyor. İşte detaylar…
Survivor 2020 yarışmasında bu yıl ikinci kez araba ödüllü bir yarışma olacak. Programın ortalarında verilen iki araba ödülünü Mert ve Elif kazanmıştı.
Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.
Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.