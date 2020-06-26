Uyanık borçlular, milyonluk araçları otoparklarda çürütüyor

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler alındığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi. 34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 700 otomobil 2 bine yakın motosiklet yıllarca bekliyor. Araçlar arasında ikinci el piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan lüks ciplerden, 400 TL'lik motosikletlere kadar her türden model ve marka aracı bulmak mümkün.

BORÇLULARIN UYANIKLIĞI OTOPARKÇIYA ZARAR

Zaman zaman dosyası ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Kullanılamaz duruma gelen araçların bazıları yıllarca güneş ve yağmur altında beklediği için alınmazken bazıları ise haczedilmeden önce ruhsat sahibinin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor. Ruhsat sahipleri araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan direksiyon simidine kadar değerli tüm parçalarını söktürüp kayıt dışı satarak gelir elde ediyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için alıcısı çıkmıyor.

'HEM BİZE HEM DEVLETE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Benzer durumların otopark işletmecilerine ve devlete büyük zarar verdiğini anlatan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, kendisinin işlettiği otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. İcra İflas Kanunu'ndaki aksaklıklardan dolayı zarar ettiklerini ifade eden Topcu, yakalama haczi koyduran kişinin, aracın 6 ay içinde satışının yapılmasından da sorumlu olması gerektiğini anlattı. Topcu şöyle konuştu:

"Yakalama kararı çıkarttıran avukatın icra dairesine başvurup bu aracın satışının yapılması için işlemleri başlatması lazım. Ancak aracın üzerinde vergi, sigorta alacağı gibi borçlar varsa avukatlar kendilerine para kalmayacağı için bu araçlarla uğraşmak istemiyor. Burada olan vatandaşa oluyor. 1 milyon TL'lik araç 6 yıldır burada bekliyor. Sahibinin en az 400 bin TL kaybı var. Vatandaşın hakkını savunmak hukukçuların görevi. Vatandaş çıkmaza girince, aracının ihaleden satılmaması ya da kazanç elde etmek için içindeki tüm değerli parçaları satıyor. Kendi aracını polise ihbar ediyor ve araç buraya geliyor. İçi boş araca kıymet takdiri yapılıyor ve 30 bin TL deniyor. Banka 'Benim alacağım 100 bin TL, 30 bin TL'yi razı olmam' diyor ve yıllarca çürümeye bekliyor."

Araçların tamamına yakınının ithal yollarla Türkiye'ye getirildiğini anlatan Mustafa Hakan Topcu,

İcra İflas Kanunu'nda düzenlemeye gidilmezse ciddi bir döviz kaybı yaşandığını da sözlerine ekledi.