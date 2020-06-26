Yeni evli çiftin umutları da sele kapıldı

İstanbul'da aniden etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtınada en büyük hasarı Esenyurt ilçesi aldı. Pınar Mahallesi'nde dere taşınca evleri ve işyerlerini su bastı. Sel felaketinden 137 civarında bina etkilendi. Bu binalardan Özeller Apartmanı'nda yaşayan ve 8 ay önce evlenen Yalçın-Zehra Kılıç çifti umutlarını sele kaptırdı.Bodrum kattaki evlerini su basan çiftin düğünde takılan 50 bin liralık ziynet ve 25 bin lira nakit parası kayboldu. 8 ay önce 130 bin lira ödeyerek satın aldıkları ev eşyaları da çamurla kaplanınca kullanımaz hale geldi. Çiftin evlendikten sonra özenerek fotoğraflarını çektiği mutlu yuvalarından geriye çamur deryası kaldı.Yalçın-Zehra çifti daire temizliği yaparken Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yardımlarına koştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sahada incelemelerini sürdürürken ziyaret ettiği çifti evinin çok hassas şekilde temizlenmesini istedi. Zehra Kılıç, sel felaketinin yaşandığı sırada Babalar Günü münasebetiyle gittiği babasının evinde olduklarını söyledi. Zehra Kılıç, "Bir süre babamın evinde kalmıştık. Sokağımızda sel felaketi olduğunu televizyonlardan görünce başımızdan aşağı kaynar sular boşaldı. Kirada oturduğumuz evimize geldiğimizde evin tavana kadar su içinde kaldığını ve arka tarafındaki daireden bizim daireye eşyaların geldiğini fark ettik. Düğünden önce aldığımız sıfır eşyalar kullanılmaz hale gelmiş. Takılar çamurda kaybolmuş. Altınların bulunduğu alanı incelediğimizde komidinin yerinde olmadığını ve yarım metreye yakın çamurun olduğunu gördük. Eşyalar evden çıkarılırken görevlilerin yanında durup kontrol ederek çıkarıyoruz. Ama tüm eşyalar yer değiştirdiği için çamurun dikkatlice temizlenmesini bekliyoruz" dedi. Çift, büyük mağduriyet yaşadıklarını, altınlar bulunana kadar evde nöbet tutacaklarını söyledi.