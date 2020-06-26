YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS 1. oturumu TYT ne zaman başlıyor, son dakika uyarısı yapıldı!

Hedefi olan her lise öğrencisinin hayali iyi bir üniversite okumaktır. O hayale ulaşmanın ilk adımı bugünkü YKS'nin ilk oturumu olan TYT ile atılıyor. Öğrenciler ve dolayısıyla onların aileleri büyük bir heyecan içinde YKS sorularını bekliyor. Sınav günü stresiyle 'YKS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi öğrenciler sınava daha rahat ve risksiz biçimde gidip gelebilsin diye Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı bugün 15:30'da sona erecek.
YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi yani (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. Saat 13:00'te tamamlanacak TYT'nin ardından sokağa çıkma yasağı da 15:30'da bitecek. Pazar günü ise YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise Pazar günü 15:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.
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