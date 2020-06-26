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’de kalem ve veriliyor mu? , silgi, kalemtıraş götürülür mü?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci 27-28 Haziran (Cumartesi ve Pazar) günleri sınavına girecekler. Sınav heyecanını yaşayan öğrenciler, YKS sınavı ile ilgili detayları da merak ediyor. Bilindiği üzere, ülkemizde gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilere kalem- gibi gereçler sınav sırasında veriliyordu. YKS sınavında kalem ve silgi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, ve silgi veriliyor mu?

Giriş Tarihi: 26.6.2020 21:20 ABONE OL
YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş götürülür mü?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, cumartesi ve Pazar günleri sınavına girecekler. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu pazar günü gerçekleştirilecek. Bu noktada, sınava girecek öğrenciler ise, kalem ve gibi gereçlerin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, YKS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

YKS'de sınava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç ve gereçler arasında Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yer almaktadır. Bundan dolayı adayların yanlarında kalem ve silgi getirmelerine gerek yoktur. Bu araç gereçler ÖSYM tarafından adaylara sağlanacaktır.

YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş götürülür mü?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş götürülür mü?
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YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş götürülür mü?
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