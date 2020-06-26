YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş götürülür mü?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, cumartesi ve Pazar günleri YKS sınavına girecekler. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu pazar günü gerçekleştirilecek. Bu noktada, sınava girecek öğrenciler ise, kalem ve silgi gibi gereçlerin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, YKS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

YKS'de sınava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç ve gereçler arasında Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yer almaktadır. Bundan dolayı adayların yanlarında kalem ve silgi getirmelerine gerek yoktur. Bu araç gereçler ÖSYM tarafından adaylara sağlanacaktır.