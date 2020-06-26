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'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu

Bu kadarına da pes! 'ın Ereğli ilçesinde yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. İş yerlerinden 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kadın, gözaltına alındı. Bu sırada kadınlardan biri, ekip aracına binmemek için etek ve taytını indirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 17:26 Son Güncelleme: 26.6.2020 17:30 ABONE OL
Zonguldak'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, Çorum'dan Ereğli'ye gelen 5 kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zonguldak'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu

Cadde üzerinde denetim yapan polis, kadınlardan ikisini yakaladı. Polis ekipleri, şüphelileri sosyal mesafeye dikkat ederek ekip aracına binmeleri konusunda uyarırken, kadınlardan biri etek ve taytını indirerek tepki gösterdi.

Zonguldak'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu

Ekip aracına binmemek için direnen kadın, bir süre sonra araca bindirilerek gözaltına alındı. Diğer 3 kadın da aynı caddede yakalandı.

Zonguldak'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kadın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınların gözaltına alınma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Zonguldak'ta şoke eden olay! Polis aracına binmemek için soyundu
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