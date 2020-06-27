Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt çetesine şok operasyon

Akaryakıt çetesine şok operasyon

polisi, akaryakıt kaçakçılığı yapan çeteye operasyon düzenledi. 15 kişi gözaltına alındı, 1.5 milyon lira değerinde 271 bin litre akaryakıt ele geçirildi

ABBAS KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Akaryakıt çetesine şok operasyon
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271 bin litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında ise Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı işyerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 'i serbest bırakılırken, 10'u Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt çetesine şok operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA