Akaryakıt çetesine şok operasyon

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271 bin litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında ise Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı işyerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 'i serbest bırakılırken, 10'u Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.