Ayetel Kürsi kaç kez okunmalıdır? Ayetel Kürsi duası kaç defa okunur?

Ayetel Kürsi okunması en faziletli ayetlerden birisidir. Çok derin anlamlar taşır. Bakara Suresinin 255. Ayeti kerimesidir. Nazardan, kazalardan ve her türlü tehlikeden korunmak için sıklıkla okunur. Dilimizden düşmeyen ayetlerden birisi olan Ayetel Kürsi ile ilgili hadis kaynaklarında da önemli bilgiler yer almaktadır. Ayetel Kürsi kaç kez okunmalı sorusu da bu noktada merak edilen konulardan birisidir. İşte Ayetel Kürsi duası kaç defa okunmalı sorusunun cevabı!

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)'a şöyle buyurdu:

"Kuran'da en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.

Ayetel Kürsi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.