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Bakan Soylu, Müzesi için sosyal medyadan çağrı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği tarafından Çine’ye bağlı Çakırbeyli’de kurulan ve son aşamaya gelen Müzesi ile ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu. Soylu, “Şehit Başvekilimizin dönemine ait objelerin müzeyle buluşmasını istiyoruz“ dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:15 ABONE OL

Adnan Menderes Müzesi'ne büyük önem verdiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayının kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor. Çağrımız; döneme ait objelerin müzeyle buluşması" dedi.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Aydın Valiliği Yatım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1960 darbesinin ardından demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Adnan Menderes Müzesi inşaatında son aşamaya geldi. Çine Çayının kenarına kurulan müze alanında çevre düzenlemesi de tamamlanırken, müzenin iç bölümünün dizayn çalışmaları sürüyor.

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Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi için sosyal medyadan çağrı yaptı
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