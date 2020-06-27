Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? Son dakika uyarısı geldi: YKS – AYT günü sokağa çıkma yasağı kaç saat sürecek?

İyi bir kariyer için olmazsa olmazların arasında üniversite eğitimi yer alır. Bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS yapılacağı için 81 şehrimizde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün sabah 10:15'te başlayan YKS'nin 1. Oturumu olan TYT, 13:00'de sona erdi. Aynı şekilde bugün de YKS'nin 2. Oturumu olan AYT ve 3. Oturum sınavı YDT yapılacak. Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaçta bitecek? ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre AYT saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.