Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitecek? Bakanlıktan SON DAKİKA uyarısı geldi: YKS'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

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ne zaman saat kaçta bitecek? Bakanlıktan uyarısı geldi: YKS'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

İyi bir kariyer sahibi olmak için milyonlarca genç bu sabah üniversite sınavına giriyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT saat 10:15'te başlıyor; bununla birlikte hakkında da araştırmaları sürüyor. Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Marketlerin açık olup olmadığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri nedeniyle sınav öncesi sıra beklerken sosyal mesafe kuralı gözetilecek. Üniversite sınavına girecek adayların tehlike yaşamaması adına hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye genelindeki ?

Giriş Tarihi: 27.6.2020 08:39 Son Güncelleme: 27.6.2020 08:43 ABONE OL
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika uyarısı geldi: YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Üniversite adaylarının gireceği YKS sınavı nedeniyle 27 Haziran ve 28 Haziran'da 81 ilde uygulanacak. Bu karar Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile alındı. İçişleri Bakanlığı da sokağa çıkma yasağından muaf olan kişileri açıkladı. Bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman kaçta bitecek? YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bu sabah saat 10:15'te başlıyor. Sınav 165 dakika sürüyor, bugün sokağa çıkma yasağı da saat 15:30 itibarıyla sona erecek. Yarın yani 28 Haziran Pazar günü ise sokağa çıkma yasağının bitiş tarihi daha geç; işte haberinin detayları...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika uyarısı geldi: YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

TÜRKİYE GENELİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KAÇTA BİTECEK?

YKS'nin birinci oturumu bugün saat 10:15'te başlayacak ve 13:00'de sona erecek. Ortaya çıkacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 15:00'te sona erecek. Yarın ise hem YKS'nin ikinci oturumu AYT hem de Yabancı Dil Testi var. Sınavlar 17:00'de biteceği için Pazar günü sokağa çıkma yasağı 18:30'da sona erecek.

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika uyarısı geldi: YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika uyarısı geldi: YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitecek? Bakanlıktan SON DAKİKA uyarısı geldi: YKS'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
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