Ege sallandı İstanbul’dan hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak mahallesi merkez üssü olarak tespit edilen ve saat 10.21'de meydana gelen deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı. Paniğin ardından bazı vatandaşlar kendini sokağa atarken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.Depremin merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak, Alibeyli ve Tiyenli Mahallesi ile çevresindeki Akhisar'ın Sazoba, Akselendi ve Beyoba'da bazı evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında hafif hasar ve çatlaklar oluştu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak mahallesinde geldi. Karadeniz, görevlilerden bilgi aldıktan sonra hafif hasarlı bir evde incelemelerde bulundu. Depremde Akhisar ilçesine bağlı Akselendi mahallesindeki Çarşı Camisi hasar gördü. Cami, çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı.İSTANBUL Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremin "Düşey salınımlı" olduğu için bu kadar geniş alanda hissedildiğini söyledi. Jeofizik Uzmanı Dr. Gündoğdu, "Manisa'da 5'in üzerinde meydana gelen deprem düşey salınımlı. Yani fayın yerin alt tabakasına doğru kırılmasının sonucu oluşan bir yer sarsıntısı. Dolayısı ile hissedildiği alan geniş oluyor. Yatay salınımlı yani fayların yatay hareket ettiği depremler bu kadar geniş alanda hissedilmez" ifadelerini kullandı.DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem ilgili değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde deprem oluyor. En son 2019'un sonundan itibaren başlayan geçen aya kadar devam eden Akhisar çevresindeki depremler var. 6 bine yakın deprem oldu. Ciddi bir enerji boşalımı gerçekleşti. O enerjinin güneydoğuya transfer olduğunu görüyoruz. Şu anki deprem, Akhisar depremlerinden bağımsız bir deprem. Daha güneydeki faylarda gerçekleşen bir deprem."