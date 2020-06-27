Engellemeler Avrupalı Türk’ü durduramadı

Başta Almanya'da olmak üzere Avrupa'da okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu resmen açıldı. Berlin ve Hamburg gibi yüzbinlerce Türk'ün yaşadığı iki bölgeden sonra dün de Almanya'da 1 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) tatile girdi. NRW'de yaşayan Türkler, akın akın Türkiye'ye doğru yola çıkmaya başladı.Bu yıl salgın nedeniyle birçok kişi tatilden vazgeçerken, Avrupalı Türkler tatili Türkiye'de geçirmek üzere yola koyuldu. Ve Sıla Yolu'nda 15 yıldır gurbetçilerimizin yanında olan SABAH, Sıla Yolu üzerindeki en iyi tesisle anlaştı. Her ihtiyacınızda, istenmedik her durumda yine ilk olarak SABAH'ı arayabileceğiniz gibi, molada da ilk adres SABAH olacak.Avrupalı Türklerin mola verip konakladıkları ilk durak, SABAH'ın Sırbistan'ın Niş kentinde bulunan Hotel Nais tesisleri oldu. Vatandaşlar, tesislerde konakladı, arkadaşımız Furkan Haykır'dan bilgi aldı. Dinlenip, yola devam etti. Hotel Nais'ta Avrupalı Türklere üç ay boyunca gazetemizin Balkanlar Temsilcisi Furkan Haykır hizmet verecek.ARKADAŞIMIZ Furkan Haykır, gurbetçilere yol gösterecek, sorunlarını çözmeleri için yardım edecek, Sıla Yolu boyunca Türkiye'ye sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşana kadar vatandaşlarımızın gözü ve kulağı olacak. Haykır, "Niş kentine gelmeden önce SABAH'ın tesislerine uğrayın, yorgunluk kahvenizi için, yemeğinizi yiyin, güvenli şekilde aracınızı park edip tertemiz odalarda dinlenin" dedi.