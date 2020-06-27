Eski sevgilisinin eniştesini öldürdü

İstanbul'da yaşayan Atilla Koç (51) internetten tanıştığı Osmaniyeli Sevda K. ile aşk yaşamaya başladı. İstanbul'a gelen Sevda K., 3 ay birlikte yaşadığı Koç'tan ayrılıp Osmaniye'ye döndü. Sevda K.'yı telefonda barışmaya ikna edemeyen Koç, kiraladığı otomobille Osmaniye'ye gitti. Ancak Sevda K. görüşmek istemedi. Koç Sevda K.'nın kendisini terk etmesinden sorumlu tuttuğu eniştesi Kürşat Aydoğdu'yu evinin önüne bekledi. Ailesi ile birlikte evine gelen Aydoğdu, otomobilden inemeden karşısında Koç belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Aydoğdu ölürken kaçmaya çalışan Koç yakalandı. Kayseri'de, önceki gece iddiaya göre F.M. ile Z.K. (16) arasında kız meselesi yüzünden kaga çıktı. F.M., Z.K.'yı bıçakla ağır yaraladı. Z.K., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. F.M. ise kısa sürede yakalandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bozpınar köyünde 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Kimin ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Mehmet Kızıl (35) öldü. Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Mehmet Dalaklı (24), mezarlığın yakınlarında, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.