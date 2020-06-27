Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...

Tabancayla başına ateş ettiği saptanan Tayfun Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tayfun Ş.'nun eşi Kadriye Ş.'nin 2019 yılının mayıs ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi.