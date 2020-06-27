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Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...

'ın Efeler ilçesinde, Tayfun Ş. (60), 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında, tabancayla başına ateş ederek, intihar etti. Çeştepe Mezarlığı'ndan, saat 01.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:10 ABONE OL
Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...

'ın Efeler ilçesinde, Tayfun Ş. (60), 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında, tabancayla başına ateş ederek, intihar etti. Çeştepe Mezarlığı'ndan, saat 01.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...

EŞİNİN MEZARI BAŞINDA TABANCAYLA...

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları aramalar sonunda, Tayfun Ş.'yi eşinin mezarı başında tabancayla intihar etmiş halde buldu.

Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...

Tabancayla başına ateş ettiği saptanan Tayfun Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tayfun Ş.'nun eşi Kadriye Ş.'nin 2019 yılının mayıs ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında...
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